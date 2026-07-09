A prisión tres detenidos en Garrucha tras intervenir 1.250 litros de gasolina destinados al 'petaqueo'

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión de tres detenidos por la Guardia Civil en Garrucha (Almería) a quienes se les incautaron 1.250 litros de combustible destinados a abastecer las embarcaciones de alta velocidad empleadas por las embarcaciones de narcotraficantes, conforme a la investigación.

La actuación ha permitido recuperar una furgoneta sustraída y frustrar una nueva operación logística de 'petaqueo', según ha indicado la Comandancia en una nota.

La intervención se inició durante control policial en la carretera N-370, cuando se observó a los ocupantes de una furgoneta que emprendían la huida a pie tras abandonar el vehículo en el que circulaban en las inmediaciones del cruce de Los Gallardos.

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En el interior del vehículo se localizaron 1.250 litros de gasolina distribuidos en numerosas petacas; un combustible que, presuntamente, iba a ser utilizado para abastecer embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico, según las pesquisas.

El transporte de este tipo de combustible en esas condiciones supone un grave riesgo para la seguridad de las personas y para el medio ambiente debido al elevado peligro de incendio o explosión que conlleva.

De forma inmediata, a través del dispositivo conjunto del Destacamento de Tráfico de Vera y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Garrucha, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con la localización y detención de los tres implicados cuando trataban de ocultarse para eludir la acción policial.

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Según las comprobaciones policiales, uno de los detenidos tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional. Los arrestados contaban además con antecedentes policiales, toda vez que la furgoneta utilizada para el transporte del combustible había sido sustraída.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil instruyó diligencias por presuntos delitos contra el orden público y la seguridad colectiva por el transporte de grandes cantidades de combustible, robo uso de vehículo, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

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