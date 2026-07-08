Nadal (PP) denuncia que el absentismo se ha disparado: "Acabar con el abuso es defender al trabajador"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha advertido este miércoles de que el absentismo se ha disparado "sin que el Gobierno haga absolutamente nada" y ha defendido que acabar con este "abuso" es defender al trabajador.

"El 70% de los españoles nunca cogen una baja, pero el absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada", ha señalado Nadal en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Según el vicesecretario de Economía del PP, el resultado de todo esto es que las empresas estén "asfixiadas", los compañeros de carguen con trabajo ajeno y que se eleve el coste para la Seguridad Social a 18.400 millones de euros.

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"Acabar con el abuso es defender al trabajador", ha remarcado Nadal en su mensaje, un día después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya afirmado que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.