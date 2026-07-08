Dwayne Johnson, de Disney a convertirse en un especialista en un nuevo drama de acción

Redacción Internacional, 8 jul (EFE).- El actor Dwayne Johnson, también conocido como "La Roca", volverá al mundo del cine de acción en su nuevo proyecto titulado "Free Byrd", la última película de Artists Equity, la productora que gestionan los también actores Ben Affleck y Matt Damon.

En “Free Byrd”, Johnson, que está a punto de estrenar "Vaiana" (Moana), lo último de Disney, se meterá en la piel de un especialista en acrobacias en motocicleta de la ciudad de Las Vegas, que oculta su diagnóstico de demencia a todo el mundo, incluso a su hermano mecánico, mientras lo arriesga todo en un último salto, según relata la revista Variety.

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La película, siguiendo la sinopsis oficial, “examina y aborda los vastos misterios de la mente y la belleza y el poder de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde”.

Greg Kwedar, nominado al Premio Óscar en dos ocasiones consecutivas por “Sing Sing” y “Train Dreams”, dirigirá “Free Byrd” y reescribirá el guion.

La noticia del proyecto llega mientras Johnson, nominado recientemente al Globo de Oro por “The Smashing Machine” (La máquina) está a punto de estrenar "Vaiana" y protagonizará próximamente “Jumanji: Open World” y la próxima “Lizard Music”, escrita y dirigida por Benny Safdie.

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"‘Free Byrd’ es un regalo en muchos sentidos", dijo Johnson sobre el proyecto, según Veriety.

"Este es un proyecto con el que todos en la compañía nos sentimos personalmente conectados”" dijeron Affleck y Damon, CEO y Director de Contenido de Artists Equity, respectivamente. EFE