Anabel Pantoja y David Rodríguez, su baño más apasionado en el mar. Risas, confidencias y besos

A pesar de que los últimos tiempos no han sido fáciles para Anabel Pantoja y David Rodríguez por la investigación judicial de la que están siendo objeto -que se ha ampliado a petición de la Fiscalía de Gran Canaria- por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma, la pareja está más unida que nunca y atraviesan un momento muy dulce en su relación.

Lejos de los rumores de crisis que surgen periódicamente debido a que el fisioterapeuta vive y trabaja en Córdoba mientras la influencer está a caballo entre su residencia de Arguineguín en la isla canaria, Sevilla -donde reside su madre, Merchi Bernal- y Madrid, donde está inmersa en el rodaje del programa 'Amor o lo que surja', la sobrina de Isabel Pantoja y su novio han demostrado que están más enamorados y unidos que nunca durante su primera escapada del verano a la costa gaditana.

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Acompañados por su hija Alma, Anabel y David han aprovechado su paso por El Puerto de Santa María para asistir a la fiesta del primer cumpleaños del hijo de Isa Pantoja y Asraf, Cairo, para disfrutar de una jornada en la playa en la que, mientras su pequeña dormía plácidamente en su sillita bajo la sombrilla en compañía de una amiga de la pareja, se han dedicado un rato a solas en el mar en el que, relajados y ajenos al resto del mundo, han dado rienda suelta a su pasión.

Tras entrar tímidamente en el agua cogidos de la mano tras charlar un rato en la orilla, la prima de Kiko Rivera y el cordobés se han dado un refrescanta baño en el que no han faltado las confidencias, las sonrisas, y sobre todo los gestos de cariño que reflejan que tres años después de iniciar su relación están en su mejor momento. Abrazos, caricias y besos apasionados mientras jugaban con las olas antes de regresar paseando tranquilamente a la toalla para vigilar a su niña.

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Demostrando que está muy a gusto con su cuerpo después de sincerarse sobre el aumento de peso que ha tenido tras convetirse en mamá, Anabel ha lucido palmito con un escueto bikini en color lila que realzaba sus curvas voluptuosas y potenciaba el bronceado que luce al inicio del verano gracias a las largas jornadas de sol de las que disfruta en su paraíso de Gran Canaria.