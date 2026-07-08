Abascal celebra que Le Pen se presente a las elecciones de Francia de 2027 pese a su condena por malversación

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado que la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, haya anunciado este martes su candidatura para las elecciones presidenciales que se celebrarán en Francia en abril de 2027, pese a la condena impuesta a la dirigente francesa por malversación. "¡El futuro es de los patriotas!", ha expresado Abascal.

Marine Le Pen ha presentado su candidatura este martes después de que el Tribunal de Apelación de París haya rebajado su condena por malversación de fondos. La sentencia fija que de los tres años condenada a prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico.

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Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le han impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que el tribunal considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos.

"Mi aplauso a Marine Le Pen por su lucha y su valentía", ha elogiado el dirigente español a través de un mensaje publicado en la red social 'X'. El líder de Vox ha augurado que Francia "va a tener una grandísima presidenta de la República".

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La dirigente francesa, quien ya se ha presentado en tres ocasiones a los comicios, ha afirmado que hará la campaña "sin llevar la pulsera electrónica" porque tiene la "posibilidad de presentar un recurso de casación" que "suspende los efectos de la sentencia".