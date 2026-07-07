La Caricom lleva a su máximo tribunal disputa por la reelección de su secretaria general

Castries, 7 jul (EFE).- Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) acordaron este martes solicitar un dictamen consultivo a la Corte de Justicia del Caribe (CCJ) sobre la reelección de la secretaria general del organismo, Carla Barnett, cuestionada por Trinidad y Tobago por el procedimiento utilizado para renovar su mandato.

El primer ministro santalucense, Phillip J. Pierre, quien asumió a principios de este mes la Presidencia del grupo regional de 15 miembros, subrayó que los líderes regionales habían debatido la cuestión después de que Trinidad y Tobago "mantuviera su objeción al proceso utilizado en la reelección de la secretaria general".

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Las discrepancias internas se exacerbaron en los últimos meses debido principalmente a la postura de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, quien apoyó la intervención militar estadounidense en el Caribe y rechazó la reelección Barnett.

En este contexto, la Caricom reconoció que Trinidad y Tobago desea que la cuestión de la reelección de la secretaria general se remita a la Corte de Justicia del Caribe (CCJ) para que emita un dictamen consultivo al respecto.

Para ello, la comunidad aprobó iniciar los trámites para obtener dicha opinión consultiva de conformidad con el artículo 212 del Tratado revisado de Chaguaramas.

"La comunidad reconoció que este es precisamente el propósito para el que se creó la CCJ: ser un órgano de interpretación de tratados", remarcó Pierre.

En una misiva de 22 páginas dirigida a los líderes regionales, Persad Bissessar, señaló que "la unidad regional no puede basarse en la conveniencia ni en prácticas irregulares que se hacen pasar por precedentes. Debe basarse en el cumplimiento de las normas que cada Estado miembro ha aceptado libremente y se ha comprometido a respetar".

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Asimismo, la mandataria trinitense propuso que Barnett continúe en el cargo "mes a mes" hasta que la CCJ se pronuncie al respecto.

"La secretaria general en funciones deberá abstenerse por completo de ejercer cualquier tipo de autoridad o de tomar cualquier decisión, directa o indirectamente, en relación con dicho procedimiento consultivo", afirmó Persad-Bissessar.

Sin embargo, en su declaración, Pierre señaló que los líderes caribeños acordaron que "se mantenga el 'statu quo' con respecto a la reelección de la secretaria general, salvo que la Comunidad considere el citado dictamen consultivo de la CCJ".

La comunidad acordó en un comunicado que este camino a seguir permite resolver este asunto de manera amistosa, sin perjuicio de la capacidad de la Comunidad para llevar a cabo sus asuntos.

Del mismo modo, la Caricom reafirmó que la revisión en curso de la estructura de gobernanza forma parte del mandato más amplio acordado en la anterior conferencia celebrada en San Cristóbal y Nieves "para reforzar la dirección de la comunidad y mejorar su eficacia".

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Por su parte, Barnett destacó el domingo por la noche durante la inauguración de su reunión de jefes de Gobierno que durante su primer mandato se ha fortalecido el funcionamiento del Mercado y Economía Únicos de la Caricom con la entrada en vigor, en octubre de 2025, de la libre circulación total entre cuatro Estados miembros.

También, recordó que la Caricom continúa ampliando su número de miembros asociados. Curazao entró hace dos años y Martinica fue confirmada antes del inicio de la presente reunión.EFE