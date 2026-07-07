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La Bolsa de Londres sube un 0,13 % pese a la caída de las mineras y cotizadas de defensa

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Londres, 7 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un leve 0,13 % impulsada por las cotizadas minoristas y de consumo, pese a las pérdidas registradas por las empresas del sector minero y de la defensa.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -que agrupa a las cien mayores sociedades-, avanzó 14,11 puntos hasta 10.665,88, mientras que el FTSE 250 perdió un 0,53 % hasta los 23.378,82 puntos.

Entre las ganadoras de la jornada estuvieron la empresa minorista de alimentación Associated British Foods, que sumó un 3,77 %, seguida del conglomerado de bebidas alcohólicas Diageo (3,47 %), y de la petrolera Shell, que escaló un 3,38 % en línea con la subida del precio del crudo.

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El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se situaba ligeramente por encima de los 74 dólares a la hora del cierre de las plazas bursátiles -sobre las 16:00 GMT-, un avance de casi un 3 % con respecto al precio del lunes.

Entre los perdedores de la sesión en la City londinense se encontraron, en cambio, la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que cedió un 5,26 %, además de las mineras Anglo American y Fresnillo, que descendieron un 4,60 % y un 4,52 %, respectivamente. EFE

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