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Expertos de la ONU alertan del impacto de las querellas contra el juez chile Alvaro Mesa

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Ginebra, 7 jul (EFE).- Expertos de la ONU en derechos humanos dijeron este martes que los procesos penales iniciados contra un juez chileno por sus decisiones judiciales en casos relacionados con violaciones graves de los derechos humanos pueden afectar la independencia judicial y el Estado de Derecho en este país.

En una declaración emitida en Ginebra expresaron su inquietud por los cargos contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, un juez con larga trayectoria en la investigación y resolución de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, según recordaron.

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"El uso del derecho penal para cuestionar la interpretación de la ley y la valoración de las pruebas, por parte de un juez, constituye una injerencia indebida en la independencia judicial", criticaron.

También anticiparon que esta situación provocará de forma "inevitable" un efecto amedrentador en los jueces que se ocupan de casos de derechos humanos.

"Nos consterna conocer informes que indican patrones más amplios de presión e intimidación dirigidos contra jueces, fiscales y abogados involucrados en los procesos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la época de la dictadura cívico-militar en Chile”, lamentaron los expertos.

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Recordaron que la inmunidad judicial para los actos realizados de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales es justamente una garantía para proteger a los jueces de presiones externas y preservar su imparcialidad.

Los firmantes son los relatores de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre la promoción de la verdad y la justicia, Bernard Duhaime; y los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.

Ellos dijeron estar en contacto con el Gobierno de Chile en relación a este tema. EFE

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