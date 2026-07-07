Dinamarca y Ucrania firman acuerdo para una mayor cooperación entre empresas de defensa

Ankara/Berlín, 7 jul (EFE).- Dinamarca y Ucrania firmaron un acuerdo con el que reforzaron este martes sus lazos en materia de seguridad, defensa, tecnología e innovación que, entre otras cosas, crea nuevas vías de cooperación entre las empresas ucranianas, danesas y europeas.

Según informó en un comunicado el ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus, "el acuerdo abre la vía para que la industria ucraniana comience a suministrar a Dinamarca capacidades de alta tecnología a un precio competitivo" y facilita "que Ucrania coopere con empresas danesas y europeas".

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El texto suscrito por ambos países facilita, entre otras cosas, que compañías de defensa ucranianas puedan establecerse en Dinamarca como parte de la iniciativa 'Build with Ukraine' o "Construye con Ucrania", en la que el país invadido por Rusia usa capacidades industriales de países europeos para fabricar sistemas que luego usen las Fuerzas Armadas de Kiev.

El Ministerio de Defensa danés subrayó que el acuerdo incluye un "especial énfasis en la colaboración para la adquisición de capacidades estratégicas, especialmente en el ámbito de los drones".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, hizo hincapié en que el acuerdo supone "otro paso importante con Ucrania" que "refuerza a largo plazo la defensa y la cooperación en seguridad".

El ministro danés de Empresas y Competitividad, Martin Lidegaard, destacó que el apoyo de su país a Ucrania "no sólo es una cuestión de solidaridad, sino también una importante inversión" en materia de seguridad.

"Ucrania ha marcado el camino con innovaciones de alta tecnología que pueden traducirse rápidamente en equipamiento militar eficaz. Podemos y debemos aprender de ello", señaló Lidegaard, que indicó que el acuerdo suscrito por ambos países supone "una buena oportunidad de cooperación estratégica" para avanzar "hacia la defensa del futuro". EFE

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