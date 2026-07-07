Díaz-Canel agradece a las 136 naciones que apoyaron en ONU debate sobre el bloqueo de EEUU

La Habana, 7 jul (EFE).-El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció este martes a las 136 naciones que votaron en favor de llevar a debate en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, las afectaciones que provoca a la isla el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

“Cada voto muestra sentido de justicia y valentía, al sobreponerse a fuertes presiones desde días previos, y a las descaradas mentiras del delegado de EE.UU. para sabotearlo”, puntualizó en redes sociales el mandatario del país caribeño.

Criticó a su vez, el discurso estadounidense ante la Asamblea General de la ONU esta jornada y lo tachó de "cínico" y "desvergonzado", a la vez que resaltó que la intervención de EE.UU. “no impidió se aprobara por abrumadora mayoría el debate sobre el genocida bloqueo y la amenaza militar” contra la isla.

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Estados Unidos por su parte, se opuso sin éxito este martes a la celebración del debate. Con los 136 votos a favor, nueve en contra -entre ellos también Argentina e Israel- y treinta abstenciones, finalmente la Asamblea aceptó celebrar la sesión propuesta por Cuba bajo el tema 38 de la agenda: "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba".

Al respecto, el presidente cubano, señaló que la isla se mantiene atenta "a esta batalla diplomática", a la vez que reconoció que el país caribeño amaneció este martes "bajo el rigor de otra jornada sin energía eléctrica en gran parte de su territorio", tras el apagón nacional ocurrido la víspera y que dejó a más de nueve millones de cubanos sin energía eléctrica.

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Díaz-Canel reiteró que Cuba permanece “sin combustible para energizar plantas", lo que provoca que se prolongue la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba, ocurrida al mediodía de este lunes, la tercera en 2026 y la octava en menos de 24 meses.

“Es el Bloqueo Energético”, aseveró el presidente cubano, recalcando que “el mundo sabe de qué lado están la verdad y la justicia”.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería. EFE