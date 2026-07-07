Bruselas creará una plataforma para poner a prueba el riesgo de modelos de IA en la ciberseguridad de la UE

La Comisión Europea quiere contar con los gobiernos y la industria para crear a más tardar en 2027 una plataforma desde la que poner a prueba los riesgos de modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA) para la ciberseguridad de la Unión Europea; al tiempo que buscará convencer a las tecnológicas para poder acceder y evaluar sus modelos, como intenta desde hace meses con Mythos (Anthropic).

"La IA está transformando el significado de la ciberseguridad y debemos mantener el ritmo", ha avisado la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar desde Estrasburgo (Francia) el nuevo plan de acción con el que Bruselas quiere situar a la UE en posiciones de liderazgo y reforzar su protección.

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La iniciativa no plantea reformas legislativas ni nuevos fondos, ya que, según ha dicho Virkkunen, la UE cuenta con "cimientos políticos y legales sólidos" en esta materia, pero aspira a estructurar la adaptación a los nuevos retos de ciberseguridad ante el escenario cambiante que plantean los nuevos modelos de IA y fijar una 'hoja de ruta' para los pasos a dar en el próximo año.

"Debemos aprovechar y centrar los recursos, las redes y el marco jurídico existentes para fortalecer la ciberseguridad que protege nuestro panorama digital", ha insistido Virkkunen, tras conceder la situación "compleja" que plantean los modelos avanzados de IA en tecnológicas fundamentalmente extranjeras a los que las instituciones de la UE tienen más difícil acceder.

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En este contexto, el Ejecutivo comunitario busca establecer esa guía de actuación de la mano de la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA) para definir un plan europeo para el "acceso estructurado a medios avanzados de IA para la ciberseguridad".

Con ello, Bruselas quiere ofrecer Directrices que ayuden a las organizaciones públicas y privadas europeas pertinentes a acceder a modelos avanzados de IA. "Europa también necesita condiciones claras y transparentes para acceder a los sistemas de IA más avanzados", ha zanjado la Comisión.

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A partir de ahí, ENISA y el Centro Común de Investigación de la Comisión crearán una "plataforma segura" para probar la IA en materia de ciberseguridad, incluido el uso de entornos simulados.

Esto aportará "conocimientos técnicos" sobre el uso seguro de la IA a los operadores de sectores críticos, como las finanzas, la energía, la salud, el transporte y la administración pública.