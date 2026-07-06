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Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania 68 misiles y 351 drones

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Kiev, 6 jul (EFE).- Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania un total de 68 misiles, entre ellos 23 balísticos, y 351 drones de larga distancia, según el parte de este último ataque ruso publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 37 de los misiles y 326 drones. Ninguno de los misiles balísticos pudo ser derribado, lo que confirma la escasez ucraniana de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot de la que el presidente Volodímir Zelenski advierte a diario a sus socios.

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Las defensas ucranianas tampoco pudieron interceptar ninguno de los seis misiles antibuque Zirkón y Óniks utilizados esta madrugada por Rusia para atacar Ucrania.

Casi todos los misiles de crucero empleados por las fuerzas del Kremlin fueron derribados.

Un total de 29 misiles y 18 drones impactaron en 34 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Al menos 11 personas murieron, según las autoridades locales, a consecuencia del ataque en Kiev, que fue el principal objetivo de los misiles y drones rusos. EFE

(foto) (vídeo)

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