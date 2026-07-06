Presidente electo de Colombia denunciará presuntas irregularidades del Gobierno Petro

Bogotá, 5 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este domingo que el comité de empalme anticorrupción de su futuro Gobierno detectó "cientos de irregularidades" en la Administración saliente de Gustavo Petro y anunció la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias.

"Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna ilegalidad cometida contra la patria quede impune", afirmó en una alocución dirigida al país en sus redes sociales.

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El futuro mandatario que asumirá el 7 de agosto, que no se reunirá con Petro durante la transición, afirmó que el equipo coordinado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, documenta las presuntas anomalías que, según dijo, serán dadas a conocer progresivamente durante el proceso de transición.

De la Espriella señaló tres áreas que calificó como los principales hallazgos del empalme.

La primera corresponde a la situación de las finanzas públicas, sobre la que aseguró que existen dudas acerca del estado real de las cuentas del Estado debido a diferencias entre las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

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Según explicó, pidió al ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, "determinar si la situación fiscal es más delicada de lo informado oficialmente", pues ello podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento y menores recursos para programas sociales, infraestructura, educación y seguridad.

El segundo punto fue la política de paz total, sobre la que reiteró sus críticas al asegurar que otorgó beneficios a organizaciones armadas ilegales, mientras que el tercero fue la situación del sistema de salud, que calificó como una "crisis humanitaria".

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Sobre este último aspecto, sostuvo que el equipo de empalme trabaja simultáneamente en las denuncias correspondientes y en un plan de choque para estabilizar el sistema durante los primeros 90 días de su futura Administración.

El presidente electo indicó además que "los hallazgos serán divulgados de manera permanente por el comité de empalme y puestos a disposición de la ciudadanía".