Niemann regresa al top 50 de la clasificación mundial de golf después de casi tres años

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El jugador chileno Joaquín Niemann ha regresado al top cincuenta de la clasificación mundial de golf después casi tres años gracias a los buenos resultados cosechados en esta temporada.

Niemann ha pasado del puesto 54 al 47, según la actualización del ránking publicada este lunes, después de quedar séptimo en el BMW International Open en Múnich (Alemania), del DP World Tour, el fin de semana.

El chileno no estaba entre los 50 mejores desde agosto de 2023, después de que llegara a ser el número quince en abril de 2022, su mejor puesto histórico.

En marzo de este año, estaba en la posición 182 de la clasificación, y a partir de entonces su ascenso ha sido progresivo, en especial, tras su triunfo a finales de mayo en el torneo de Corea de LIV, donde es tercero en la general por detrás del español Jon Rahm y del estadounidense Bryson DeChambeau.

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También ha terminado en cinco torneos entre los diez primeros, entre ellos, en el Abierto de Estados Unidos, donde fue séptimo.

El 'ranking' mundial lo sigue encabezando el estadounidense Scottie Sheffler (16.64 puntos de media), seguido del norirlandés Rory McIlroy (9.26) y de su compatriota Cameron Young (7.15).

La novedad en el top diez es la entrada del estadounidense Chris Gotterup tras vencer ayer, domingo, en el John Deere Classic, del PGA Tour.

El español Jon Rahm se mantiene en el undécimo puesto y el colombiano Nicolás Echavarria baja un peldaño y se sitúa en el 53.