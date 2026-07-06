Mutua Madrileña entra en el capital de Muppy con un 10%

Mutua Madrileña ha adquirido una participación del 10% en el capital de Muppy, una plataforma tecnológica digital de inversión y gestión de activos inmobiliarios residenciales, a través de su vehículo de inversión en 'startups' Mutua Ventures, con el objetivo de impulsar la expansión de la compañía y ayudarla a alcanzar los 400 millones de euros en activos bajo gestión en los próximos dos años.

Así, la incorporación de Mutua Madrileña permitirá a Muppy acelerar su crecimiento en España, ampliar su cartera de activos y reforzar su posicionamiento como plataforma especializada en inversión y gestión residencial.

Para el consejero delegado (CEO) de Muppy, Vicente Nicolás, la entrada de Mutua Madrileña supone un "respaldo estratégico" y marca el inicio de una "nueva etapa de crecimiento, consolidación e institucionalización".

Asimismo, según han explicado, la firma centrará su estrategia en la captación de nuevos activos residenciales, la expansión geográfica y el lanzamiento de su área de 'Wealth' para grandes patrimonios interesados en invertir en edificios de viviendas para alquiler. "Nuestro objetivo es seguir evolucionando como plataforma integral que conecta capital, oportunidades inmobiliarias y gestión profesional de los activos", ha añadido el CEO.

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En la actualidad, Muppy gestiona más de 150 millones de euros en activos, opera más de 750 unidades y cuenta con presencia en las principales áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Para lo que resta de 2026, según han indicado, la empresa prevé consolidar su presencia en estas zonas y, en una siguiente fase, "abordar nuevas ciudades españolas".

Fundada en 2021 por Vicente Nicolás, Borja Serra, Juan Carlos Soldado y David Mateo, la compañía basa su propuesta en un modelo 'end-to-end' que cubre desde la identificación de oportunidades hasta la gestión del alquiler y la desinversión.

"Vemos una oportunidad clara para profesionalizar la inversión y la gestión residencial en un mercado todavía muy fragmentado. Nuestra propuesta diferencial es que integramos toda la cadena de valor", ha concluido Nicolás.

A través de este enfoque, según han transmitido desde Muppy, la compañía busca facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria tanto a inversores particulares como a perfiles patrimoniales, eliminando barreras tradicionales como la gestión, el conocimiento técnico o el acceso a las oportunidades.

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