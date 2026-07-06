Mueren cuatro personas en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro personas han muerto este lunes en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo cerca de la localidad de Nabatiye el Fauqa, en el sur de Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado hace cuatro meses y el memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, las víctimas son la directora de un instituto, su madre, un hombre sirio y una mujer de nacionalidad extranjera no identificada. El grupo volvía de inspeccionar su vivienda en Nabatiye el Fauqa cuando su vehículo fue objetivo del ataque, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

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Durante la jornada, el Ejército israelí ha indicado en un comunicado que durante el último mes ha matado a 20 supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, donde además ha destruido 90 "infraestructuras terroristas" y ha incautado 150 armas de diferentes calibres, incluidos lanzacohetes RPG y misiles anticarro.

Los ataques israelíes contra territorio libanés desde el 2 de marzo --a raíz del estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán-- han dejado hasta el momento más de 4.300 muertos, de acuerdo al último balance difundido por el Ministerio de Sanidad de Líbano.

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Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.