Los talibanes usan la IA para advertir a los niños sobre minas y explosivos sin detonar

Nueva Delhi, 6 jul (EFE).- Niños que se hacen selfis con proyectiles abandonados, que los levantan del suelo o intentan llevarlos a casa protagonizan un vídeo generado con inteligencia artificial difundido este lunes por los talibanes para alertar sobre las minas y municiones sin detonar heredadas de más de cuatro décadas de guerra, que siguen matando y mutilando civiles en Afganistán.

"Las minas, los artefactos explosivos sin detonar y los objetos no identificados siguen representando una grave amenaza para la vida de las personas en algunas zonas del país", explica el narrador del vídeo, elaborado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA), de imágenes generadas con IA de niños manipulando explosivos abandonados.

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"No toque ni mueva ningún objeto no identificado o sospechoso. Evite estrictamente pisarlos, arrojarles piedras o manipularlos de cualquier manera", exhorta la autoridad afgana en la grabación, publicada en su cuenta oficial de X.

La autoridad pidió también a sus ciudadanos educar a los niños para que no toquen objetos desconocidos ni jueguen en zonas afectadas por la guerra.

Afganistán arrastra una contaminación explosiva acumulada por décadas de conflicto, desde la ocupación soviética y la guerra civil hasta la intervención internacional y la insurgencia talibán, durante la cual sus fuerzas emplearon ampliamente minas improvisadas y artefactos explosivos en zonas de combate.

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Tras más de 40 años de conflictos, Afganistán tiene más de 1.000 kilómetros cuadrados contaminados por explosivos sin detonar, según la ONU. Esto hace que el país tenga la tercera tasa más alta del mundo de víctimas por artefactos explosivos, precedido por Birmania y Siria, con unas 50 personas muertas o heridas cada mes, de las cuales casi el 80 % son niños.

Solo entre enero y mayo, 175 personas murieron o resultaron heridas por estas causas, un 75 % de ellas menores, informó la semana pasada la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En junio, ocho personas murieron en la provincia de Paktika, entre ellos cinco niños, después de que un chatarrero intentara cortar un viejo proyectil de artillería para extraer material metálico.

A principios de año, dos niños de 12 y 13 años murieron y una mujer y otro menor resultaron heridos tras explotar un proyectil de cohete que estaban manipulando en la provincia afgana de Faryab. EFE