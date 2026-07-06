La Reina Sofía continúa cumpliendo con sus compromisos antes de comenzar sus vacaciones en Palma de Mallorca

La Reina Sofía continúa cumpliendo con sus compromisos oficiales antes de poner rumbo a Palma de Mallorca para disfrutar de sus tradicionales vacaciones estivales en el Palacio de Marivent en un año especialmente complicado porque será el primer verano que pase en la isla balear sin su hermana Irene de Grecia tras su fallecimiento el pasado 15 de enero después de sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud.

Este lunes la madre del Rey Felipe VI ha asistido en el Teatro Real a la conferencia sobre las decisivas contribuciones de Bernardo de Gálvez y Francisco de Saavedra a la Revolución Americana, un acto organizado por el Queen Sofía Spanish Institute en colaboración con la Fundación de las Ciencias y las Artes Militares y la Fundación Reina Sofía, en el marco de la iniciativa "America&Spain250" -de la que la Emérita ostenta la Presidencia de Honor- coincidiendo con la conmemoración del 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

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Una charla a la que ha seguido el estreno mundial de la pieza musical "Gálvez Fantasy" dedicada a la figura de Bernardo de Gálvez, protagonista clave del apoyo español a la independencia de las Trece Colonias bajo el impulso del rey Carlos III, y en la que Doña Sofía ha sorprendido con un llamativo maxi broche con forma de clavel rojo prendido de la solapa de un favorecedor dos piezas en color beige con las costuras vistas, perfecto para combatir las altas temperaturas de la capital con elegancia, que ha combinado con un top satinado en marrón chocolate, y un bolso de piel de asa corta en blanco, a juego con sus zapatos.