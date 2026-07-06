La nueva vida del teatro más antiguo de Roma: Ostia vibra en las noches de verano

Gonzalo Sánchez

Roma, 6 jul (EFE).- El viejo teatro de Ostia de Roma resiste al tiempo entre las ruinas de la urbe desde hace dos milenios pero ahora vive un nuevo renacer gracias a un festival que ha devuelto los clásicos a su escenario, atrayendo a miles de espectadores en las noches de verano, cuando el calor da una tregua a la ciudad.

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"En una ciudad como Roma, donde todo respira historia, hacía falta una casa de la dramaturgia antigua. Hemos vendido todas las entradas. Creo que había una demanda latente de estos espectáculos", explica a EFE el director del Festival de Ostia Antica, Luca De Fusco.

Los orígenes de este excepcional lugar construido en la periferia romana se pierden en la memoria. La tradición afirma que Ostia fue fundada por el rey Anco Marcio en el año 620 a.C. como un enclave defensivo en la desembocadura del río Tíber en el Mediterráneo.

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Sin embargo, su función cambió cuando los romanos aseguraron su hegemonía en el 'Mare Nostrum' allá por el siglo II a.C. A partir de entonces se convirtió en el puerto fluvial de la capital y, poco a poco, en un riquísimo, próspero y concurrido polo comercial.

Toda aquella riqueza es todavía perceptible pues el lugar conserva en un sorprendente buen estado muchos de sus edificios originales.

Ostia, como una especie de 'cápsula del tiempo', posee increíbles mosaicos como los de las Termas de Neptuno o de la Taberna de los Pescadores, siempre de temática marina dada su función portuaria, así como hermosos foros, avenidas, pórticos, 'domus', baños y templos.

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Pero entre las ruinas destaca el edificio en el que hace dos mil años se entretenían los romanos: un grandioso teatro construido por orden del primer emperador, Augusto.

Este antiguo teatro en mampostería ha tenido que ser restaurado en varias ocasiones a lo largo de los siglos pero ha conseguido sobrevivir al abandono en la -a menudo- degradada periferia romana y ahora se ha convertido en la sede del Festival de Ostia Antica.

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En los últimos tiempos había sido utilizado de forma puntual para conciertos y eventos pero desde el año pasado De Fusco ha puesto en marcha esta programación para devolver a sus tablas la dramaturgia para la que fue construido, rompiendo una ausencia de 25 años.

El festival se ha convertido rápidamente en una de las citas culturales más concurridas del verano romano y mueve cada día a miles de personas, gracias también a un servicio de autobuses que recorren los 20 kilómetros que separan Ostia de Roma.

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Pero además, ha hecho de este teatro el más antiguo de la capital en activo, ya que los demás de época romana sucumbieron al tiempo (Roma ofrece conciertos y obras en otras áreas arqueológicas como el Circo Máximo pero no en teatros).

En esta segunda edición del Festival de Ostia Antica, sus organizadores han apostado hasta el 18 de julio por un cartel internacional para interpretar los mitos helénicos con lenguajes contemporáneos.

La primera obra ha sido 'Las Bacantes', la tragedia dionisíaca de Eurípides convertida por el director griego Theodoros Terzopoulos en Ostia en un "viaje de refugiados en continua transformación".

Este fin de semana ha tocado la 'Lisístrata' de Aristófanes, la historia de aquellas valientes griegas que impusieron una 'huelga de sexo' a sus maridos para acabar con la violencia y la guerra.

La apuesta escénica de Asterios Peltekis es moderna -en griego con subtítulos- y, aunque busca la carcajada, esconde también una seria reflexión sobre el riesgo de entropía del mundo actual.

El cartel de esta edición lo completarán 'Requiem', un espectáculo de danza del bailarín francés Angelin Preljocaj, y el 'Alcestis', de Eurípides, dirigido por Filippo Dini.

Después, el teatro volverá a ser un tesoro arqueológico más por el resto del año hasta que el próximo verano vibre de nuevo con los textos de la Antigüedad, ya que la intención es que el festival siga adelante (el mandato de su director expirará en 2029).

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Por ahora, De Fusco planea proponer en el futuro alguna obra en latín ya que en sus orígenes este teatro representaba obras en la lengua materna de los romanos y en griego. En su mente ronda la comedia 'Menaechmi', de Plauto, aunque subraya que aún no es seguro. EFE

(Foto)(Vídeo)