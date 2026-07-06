La cuenta de usuario se convierte en la llave de acceso a la biblioteca de videojuegos ante la pérdida de lo físico

PlayStation ha anunciado su intención de apostar por el lanzamiento de nuevos videojuegos exclusivamente en formato digital, lo que convertirá la cuenta del usuario en la llave de acceso a la biblioteca de juegos, siempre que se mantenga activa o de lo contrario se perderá por completo.

La industria del entretenimiento tiende a lo digital en detrimento de lo físico, en línea con los hábitos de consumo de los jugadores, o así lo ve PlayStation, que ha decidido que a partir de 2028 los nuevos videojuegos que se lancen para su consolas estarán disponibles únicamente en formato digital.

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Los juegos adquiridos tanto a través de la PlayStation Store como de comercios físicos serán productos digitales (licencias para usar el juego y no el juego como tal) que se guardarán en la cuenta de usuario, de creación gratuita, pero aquí también tendrán fecha de caducidad, ya que, como explica Sony en sus términos de uso, puede cerrar la cuenta de PlayStation del usuario si no inicia sesión en 36 meses.

En el apartado 21, dedicado al cierre de la cuenta, se explica que "si [el usuario] no ha utilizado su cuenta durante al menos 36 meses, se pueden tomar medidas para cerrarla"

En este caso, la compañía nipona afirma que se pondrá en contacto con el usuario a través de su dirección de correo electrónico para informarle de que tiene seis meses para iniciar sesión en su cuenta o para ponerse en contacto con el servicio de soporte e indicar que esta sigue activa.

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Sony sí que indica que, una vez cerrada la cuenta, el usuario no podrá acceder ni a los servicios 'online' ni usar los productos digitales adquiridos con dicha cuenta, y advierte de que este cierre es "irreversible".

Microsoft lleva años apostando por el juego digital y en la nube entre dispositivos, y aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el fin del formato físico, recientemente se ha conocido que está probando a nivel interno una función que permitirá pasar los juegos en disco a formato digital.

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Estos juegos digitalizados se conservarán en la cuenta de jugador de Xbox, que también se crea de forma gratuita con una cuenta de Microsoft, y que aplica el mismo criterio para mantener el acceso a la colección de videojuegos: mantenerla activa.

Al respecto, Microsoft concede un plazo de dos años de inactividad antes de cerrarla, como recoge en sus términos de uso. El cierre supone la eliminación del contenido vinculado a la cuenta, lo que incluye la biblioteca de juegos.

Nintendo, en principio, no elimina las cuentas de usuario por inactividad, aunque en caso de que el jugador decida cerrarla, el efecto será la pérdida de la biblioteca de juegos digitales, a los que ya no podrá regresar.

La digitalización abre la puerta a guardar una gran cantidad de juegos sin que ocupen espacio en las estanterías de la habitación o el salón, pero elimina la posibilidad de coleccionar y regresar a los títulos que la componen con el tiempo, con la presión no solo del cierre de servidores, sino también de la propia cuenta si permanece demasiado tiempo sin uso.

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