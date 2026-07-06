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La bolsa española pierde un 0,85 % y los 19.700 puntos, alejándose de la zona de máximos

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Madrid, 6 jul (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, cedió este lunes un 0,85 % y perdió el nivel de los 19.700 puntos, con lo que se aleja de los máximos históricos del viernes pese al tono mixto de Wall Street.

El selectivo español retrocedió 168,6 puntos y terminó en los 19.683,8 puntos. Pese a estas caídas, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,73 %.

La Bolsa española abrió con retrocesos del 0,26 %, que se fueron ampliando a lo largo de la sesión hasta ceder ese 0,85 %.

De esta forma, el IBEX 35 se alejó de los 19.852,4 puntos, niveles récord, con los que terminó la semana pasada.

De las grandes empresas, la energética Iberdrola cedió un 3,81 %; la multinacional textil Inditex, un 2,13 %; y la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,92 &.

Por otro lado, el banco BBVA sumó un 0,18 % y el Santander, un 0,72 %. EFE

(foto) (vídeo)

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