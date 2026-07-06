Iberia retoma su operativa a Venezuela este jueves tras los terremotos registrados en el país

Iberia retomará su operativa regular con Venezuela este próximo jueves, 9 de julio, después de suspenderse desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país latinoamericano.

En un comunicado, la compañía aérea ha confirmado que operará dos vuelos semanales entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en la ciudad venezolana de Valencia, con salidas los jueves y domingos.

Además, los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana).

Con el fin de mitigar el impacto de esta interrupción forzosa, Iberia activó un plan de contingencia que ofreció distintas opciones de flexibilidad comercial para sus clientes, permitiendo a los viajeros afectados reubicar sus trayectos o buscar alternativas.

Tras los terremotos, desde la compañía manifestó su firme solidaridad con todas las víctimas y afectados por el seísmo, al tiempo que explicó que la paralización de la ruta buscó garantizar la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones ante el deterioro de las infraestructuras aeroportuarias.

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En el caso de otra aerolínea española, Air Europa informó el pasado 30 de junio la reprogramación de su operativa con Venezuela con vuelos también entre Madrid y Valencia. Esta alternativa seguirá hasta que se restablezca la normalidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana de Caracas.