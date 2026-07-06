Ferran: “Muchos partidos se resuelven con los jugadores del banquillo y se ha demostrado”

Arlington (EE.UU.), 6 jul (EFE).- Ferran Torres, atacante de la selección española y asistente del gol de la victoria ante Portugal en los octavos de final del Mundial, explicó este lunes que “estos partidos muchas veces se resuelven con los jugadores del banquillo”, como se ha demostrado con la acción entre él y Mikel Merino.

“En este tipo de torneos, muchos de los partidos se resuelven con los jugadores del banquillo y se ha demostrado en el gol y la asistencia de gente del banquillo. Es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar”, declaró a ‘TVE’.

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“Al final, hemos tenido sobre todo movilidad, encontrar el espacio, que al final necesitábamos, terminando de romper del todo. Ellos se han estirado más y hemos tenido más espacios para recibir entre líneas y hemos encontrado los espacios”, dijo.

Antes de recibir el balón, Ferran “ya sabía que Mikel estaba corriendo”. “Yo estaba con toda la fe que Rodrigo me la diese, espere que bajara el balón y se la he dado a Mikel”, repasó.