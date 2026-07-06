España eleva un 8,2% sus importaciones de crudo en mayo, con México como principal suministrador

Las importaciones de crudo a España se situaron en 5,182 millones de toneladas en mayo, incrementándose así un 8,2% con respecto al mismo mes del año pasado, con México como principal suministrador, con el 14,8% del total, mientras que las llegadas desde Oriente Medio representaron apenas el 5,5% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, el crudo que llegó a España en el quinto mes de 2026 con origen en Oriente Medio estuvo prácticamente en línea con las cifras que ha venido manteniendo desde que a finales de febrero estalló el conflicto bélico en Irán, ascendiendo a 286.000 toneladas, un 37,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

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Aunque el conflicto con Irán limitó el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, éste se ha ido reanudando gradualmente tras el acuerdo provisional entre Washington y Teheran.

El crudo llegado de esa zona el pasado mes de mayo procedió todo de Arabia Saudí, mientras que el procedente de Irak, el otro principal país de la zona que suministra crudo a España, volvió a ser nulo en este mes, al igual que en abril.

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Mientras, México, con 770.000 toneladas y el 14,8% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en abril, con un incremento interanual del 36,1%.

Le siguieron Kazajistán, con 658.000 toneladas y el 12,7% del total, que aumentó sus entregas un 153,9% respecto a mayo del año pasado; y Brasil, con 547.000 toneladas y el 10,6% del total, que las disminuyó un 32,9%. En el mes se importaron 30 tipos de crudo originarios de 19 países.

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Por su parte, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP cayeron en el mes un 0,7% frente a mayo de 2025, representando el 33,8% del total. Únicamente aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Venezuela.

Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP aumentaron en el mes un 13,3% con respecto al mismo mes del ejercicio pasado, representando el 66,2% del total.

Por áreas geográficas, África fue la principal zona de abastecimiento en el mes, con el 30,4% del total; seguido de América del Norte (27,3% del total), América Central y del Sur (20,4%), Europa y Euroasia (16,3%) y Oriente Medio (5,5%).

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