El campeón del mundo con Argentina Guido Rodríguez, "muy contento" por volver al Valencia

Valencia (España), 6 jul (EFE).- El centrocampista argentino Guido Rodríguez aseguró que está “muy contento de estar en el Valencia de nuevo” tras su llegada a la ciudad este lunes.

El futbolista de Sáenz Peña (provincia de Buenos Aires) pasó a primera hora por la Ciudad Deportiva de Paterna y después acudió al centro hospitalario para someterse a las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo.

Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino firmó un nuevo contrato que lo vinculará al Valencia por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional.

“Tengo ganas de sumarme ya a entrenar con todos”, aseguró a su llegada el campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América.

Además, al ser preguntado por si ve con posibilidades a Argentina en el Mundial, Guido se limitó a responder que sí. EFE