Agencias

Concluye la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid

Guardar
Google icon
Imagen CWCVMQUPZFE7FBVZG2UQATGFKA

La Asociación de Librerías de Madrid ha anunciado que la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid ha concluido.

Orúe ocupaba este cargo desde 2022, tal y como recuerda la entidad que le agradece "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso".

"Hablamos de cinco ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad, y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural", añade el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev

Infobae

Llega a Sevilla el uruguayo Bernal, primer fichaje veraniego del Betis de Pellegrini

Infobae

Pakistán investiga la infección con VIH de al menos 78 niños en un hospital de Karachi

Infobae

Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU

Infobae

Los dos grandes partidos oficialistas pierden influencia en la Cámara Baja en Argelia

Infobae