Concluye la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid

La Asociación de Librerías de Madrid ha anunciado que la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid ha concluido.

Orúe ocupaba este cargo desde 2022, tal y como recuerda la entidad que le agradece "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso".

"Hablamos de cinco ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad, y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural", añade el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras, en un comunicado.

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