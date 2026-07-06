AMP. FIFA rechaza la apelación sobre Balogun y Bélgica impugnará el acta

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha visto rechazada su apelación por parte de la FIFA para evitar que juegue el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, a quien la Comisión de Disciplina ha retirado la sanción por tarjeta roja que le debía impedir jugar este lunes contra la selección de Bélgica en los octavos de final del Mundial, por lo que advirtió que va "impugnar" su elegibilidad si aparece en el acta del partido.

"La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha recibido la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, firmada por su miembro, el Sr. Salman Al-Ansari, que declara inadmisible el caso de la RBFA y confirma la decisión anterior que permitía jugar al jugador estadounidense Folarin Balogun", indicó el organismo en un comunicado en su página web.

PUBLICIDAD

El ente recalcó que "hasta la fecha, aún no ha recibido los fundamentos de esta decisión, ni la información que ha solicitado desde el inicio del procedimiento", que consisten en "una copia de la decisión y la justificación que declara al jugador elegible, así como el informe del árbitro".

"Esto constituye una infracción de las normas de la FIFA" advierte.

"La RBFA ha informado a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la alineación del árbitro. Esto deja abiertas todas las demás acciones legales", sentenció.

Ya en un primer comunicado, la Federación se mostró "sorprendida" y subrayó la negativa de la FIFA a responder a su "petición legítima de información" sobre unos hechos que Bélgica conoció por los medios de comunicación.

Según la cronología que expone el comunicado recogido por Europa Press, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición con respecto a la normativa aplicable.

PUBLICIDAD

Sin embargo, "como única respuesta", la FIFA le remitió un escrito indicando que "consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de tan sólo unas horas para completarla", pero no proporcionó en dicha carta "ninguna información" sobre la decisión por la que Bélgica pedía explicaciones.

"Si bien la RBFA sólo buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible", acusa la Federación belga en el comunicado, tras recordar que las propias reglas de la FIFA para que una apelación sea admisible debe responder a un "dictamen motivado comunicado previamente al apelante"; algo que no se da en este caso dado que el organismo internacional no ha comunicado formalmente nada a Bélgica.

PUBLICIDAD

En este contexto, la Federación belga subrayó que, "para que quede claro, hasta el momento, la RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA al respecto. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido".

Además de la falta de información sobre el caso, los belgas también acusan a la FIFA de haber "eliminado deliberadamente" de la comunicación que comparte en las reuniones de coordinación previas a los partidos la sección que detalla la norma por la que un jugador que recibe tarjeta roja es castigado con la "suspensión automática", y ello a pesar de que esta referencia apareció en "todas las reuniones previas" de los cuatro partidos que la selección belga ha jugado hasta llegar a octavos.

PUBLICIDAD

"La RBFA preguntó a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, sobre los motivos de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta", concluyó este primer comunicado.