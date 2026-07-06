Alejandra Rubio presume de embarazo durante su escapada romántica a Milán con Carlo Costanzia

Exprimiendo al máximo las últimas semanas antes del nacimiento de su segundo hijo en común, una niña muy deseada que nacerá en menos de dos meses, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han puesto rumbo a Italia para disfrutar de la que probablemente sea su última escapada antes de convetirse de nuevo en padres. A pesar de que se comentó que su ausencia en la boda de Suso Álvarez y Marieta -el pasado viernes en una multitudinaria ceremonia en Toledo a la que sí asistieron otros miembros del clan Campos como Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera- se debía a lo avanzado de su embarazo, lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos se encontraba con su novio en Milán, como ella misma ha revelado a través de sus redes sociales.

A pesar de la discreción con la que está viviendo esta etapa tan especial de su vida desde que se retiró temporalmente de la televisión en marzo tras las críticas que recibió por anunciar vía exclusiva su futura maternidad, Alejandra no ha dudado en compartir las imágenes más especiales de su viaje romántico con el hijo de Mar Flores en su último verano siendo tres en casa.

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Tras varios días en Génova, la pareja ha hecho una parada en Milán antes de regresar a España para ultimar los preparativos para la llegada de su niña -cuyo nombre no han hecho público por el momento- y como no podía ser de otro modo han visitado los lugares más turísticos de la ciudad, como el Duomo o la Galería Vittorio Emanuele, que han recorrido abrazados y derrochando gestos de cariño de los que la influencer ha querido hacer testigos a sus 385.000 seguidores en Instagram.

Unas bonitas instantáneas en las que se aprecia ya la abultada barriguita de Alejandra, que ha combatido las altas temperaturas con un vaporoso vestido largo de estampado animal print y unas gafas de sol negras, además de un colgante dorado con el nombre de su chico y de su hijo, Carlo, que luce orgullosa en su cuello desde hace varios meses.

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Con esta publicación, además de presumir de su embarazo y revelar cuál es el último destino que han elegido antes de convertirse en padres de nuevo, la hija de Terelu Campos también ha presumido de lo enamoradísima que está del actor, dejando claro que en nada les han afectado las declaraciones de Laura Matamoros en '¡De Viernes!' acusándola de haber enturbiado su relación con su primo y haber aumentado su distanciamiento de Carlo.