Alba Díaz, sin palabras al ser comparada con Julia Janeiro: "Hablando claro, ¿quién ha dicho eso?"

Julia Janeiro anunciaba muy emocionada hace unos días que, a sus 23 años, se ha comprado su primera casa en Madrid. Y claro, teniendo en cuenta su juventud y que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestro país, las críticas no han tardado en sugir en redes sociales, y hay quien no ha dudado en asegurar que si ya es propietaria es gracias a su salto a la fama -por el momento ha protagonizado una portada de ¡Hola! y ha participado en el programa de Antena 3 'La caja amarilla', que se estrenará próximamente- y a la ayuda que le habrían prestado sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Y no es la única con la que se han ensañado algunos usuarios, que no han dudado en compararla con la hija de dos de los rostros más populares de nuestro país, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz (25) que recientemente también ha adquirido un piso en el centro de la capital que ha reformado íntegramente para ponerlo a su gusto.

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Ante los comentarios que la comparan con Juls y que critican que tan solo las 'hijas de' pueden permitirse comprar una casa a su edad, la influencer ha reaccionado con auténtica sorpresa en su reaparición en el concierto de Juan Luis Guerra en el Icónica Santalucía Sevilla Fest este domingo. "Yo simplemente... O sea, hablando claro... Eh... ¿Quién ha dicho eso? Bueno, no me he enterado" ha expresado descolocada, evitando por el momento responder a las críticas porque no tenía ni idea de este tema.