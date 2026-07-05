La Justicia de Costa Rica abrirá un juicio por atentado contra un disidente nicaragüense

San José, 5 jul (EFE).- Un tribunal de Costa Rica abrirá este lunes un juicio por el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, del que ambos señalan como responsables al Gobierno de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, y a la "inteligencia política" del Ejército de Nicaragua, informó este domingo el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.

El proceso judicial se iniciará en el Segundo Circuito Judicial de San José, y está programado para desarrollarse durante cinco días, aunque podría extenderse, explicó la ONG, que acompaña a las víctimas.

Maldonado, de 38 años, que perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ingeniero de profesión y naturalizado español, es hijo del mayor fallecido en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

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El opositor nicaragüense, que ha sobrevivido a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024 en los que recibió 13 disparos, ofrecerá su testimonio de manera virtual el próximo martes desde Estados Unidos, donde reside por un programa de reasentamiento de refugiados que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En tanto su esposa, quien convalece en una silla de ruedas, lo hará un día después, indicó ese organismo.

Ambos se consideran como los "retratos vivos de la persecución transnacional" que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.

Las víctimas, según el Colectivo, exigen una condena contra el acusado Jeremy Jacob Rivas Núñez, de nacionalidad costarricense, y piden que la Justicia determine quiénes participaron en la planificación, coordinación y ejecución del atentado.

Según Maldonado, existen otras personas que habrían estado vinculadas con el ataque y que quedaron fuera de ese proceso judicial.

"Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada", argumentó el disidente en una declaración escrita.

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Por su parte, el Colectivo exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones hasta identificar y procesar a todos los posibles autores materiales e intelectuales, y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y los nicaragüenses perseguidos en el exilio.

Asimismo, llamó a los organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil a acompañar ese proceso, mantener la vigilancia pública y exigir justicia integral para las víctimas.

El primer atentado al que sobrevivió Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José, cuando dos hombres le dispararon desde una moto y le hirieron con cinco disparos.

El nicaragüense sobrevivió a otro ataque el 10 de enero de 2024 cuando junto a su esposa viajaban en un automóvil en un sector de San José y fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones.

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Robleto es una abogada y activista de 40 años que aún sufre las secuelas del disparo que recibió. Es madre de tres hijos y disidente sandinista. EFE