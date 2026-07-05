Belén Esteban anuncia que contará "toda su historia" y promete revelar "la verdad de su vida"

Alejada en los últimos tiempos del foco mediático más intenso, aunque muy presente en redes sociales donde mantiene una actividad constante y consolidada como influencer, Belén Esteban continúa demostrando que su figura sigue generando interés. La colaboradora, que no ha dejado de recibir propuestas y que asegura tener nuevos proyectos en mente, atraviesa una etapa más tranquila pero sin desaparecer del panorama público.

La de Paracuellos ha sorprendido recientemente con unas declaraciones en las que asegura que está preparada para contar su versión de su propia vida. "Voy a contar toda mi historia, totalmente. La verdad de lo de mi vida, de los de otros no, ¿eh? Pero es que en mi vida hay mucha gente que molesta", ha afirmado de forma contundente, dejando claro que quiere explicar su experiencia personal sin entrar en conflictos ajenos.

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Sus palabras llegan en un momento en el que la televisiva ha sido preguntada por distintos temas de actualidad, entre ellos la reciente adquisición de una vivienda por parte de la hija de su expareja, Juls Janeiro, ante lo que ha preferido no entrar en polémicas y zanjar con humor: "¡Hasta luego, mi vida! ¡Feliz Orgullo!".

Precisamente, el ambiente festivo del Orgullo ha sido uno de los escenarios en los que se ha dejado ver más relajada. Belén Esteban participó en las celebraciones en Madrid, donde incluso se animó a coger el micrófono para cantar temas de Bad Bunny y Rosalía, animando al público que disfrutaba de las carrozas en una jornada marcada por la música y el ambiente festivo.

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Entre su faceta más mediática, su presencia en redes sociales y esta nueva etapa de mayor control sobre su exposición pública, Belén Esteban sigue reinventándose mientras deja entrever que todavía tiene mucho que contar sobre su trayectoria personal y profesional.