Auger Aliassime gana la batalla épica a Davidovich

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto favorito, ganó el duro pulso a un tenaz español Alejandro Davidovich y amarró la victoria por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1 que le llevó a los cuartos de final de Wimbledon.

Davidovich, que acabó dañado en el tobillo izquierdo, del que fue atendido y desfondado tras un duro desgaste, tuvo sus opciones, especialmente en la segunda manga, cuando dispuso de tres puntos de set que salvó su rival para emprender la reacción en el partido y sellar una victoria que le cita con Novak Djokovic en la siguiente ronda.

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El canadiense, que tardó cuatro horas y cuarto en lograr la victoria amparada en la solvencia de un saque que cedió solo una vez en todo el encuentro iguala su mejor papel en Wimbledon, los cuartos de final que logró por segunda vez en su carrera. EFE