Un ataque con drones atribuido a las milicias del M23 deja al menos 18 muertos en el noreste de RDC

Al menos 18 personas han muerto y un número todavía indeterminado han resultado heridas este pasado viernes en el noreste de República Democrática del Congo por un bombardeo atribuido a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) sobre la localidad de Mulima, en la provincia de Kivu Sur.

El administrador del territorio de Fizi, Samy Badibanga, ha denunciado que el bombardeo prácticamente ha liquidado la ciudad. "Hay numerosas víctimas entre mujeres, hombres y niños, además de pérdidas de ganado. La infraestructura sanitaria y escolar ha quedado destruida, y varios estudiantes han visto sus escuelas arrasadas en las aldeas de Mulima, Kangouli y sus alrededores", ha explicado a la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi.

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Los 18 muertos son desplazados internos que han escapado de los combates previos entre el M23 y el Ejército congoleño y sus aliados, las milicias wazalendos. Estos ataques han provocado, como viene siendo habitual en el conflicto en RDC, desplazamientos masivos de población hacia los centros de Baraka, Kananda, Mukera, Kichoula y Lumania, sin la protección adecuada.

Fizi lleva siendo desde el jueves escenario de intensos combates entre el Ejército congoleño y el M23 en Kivu Sur, en un ejemplo más de la absoluta ineficacia de los procesos de paz internacionales, como el alentado por Estados Unidos, para poner fin a años de combates que han dejado un número por ahora incalculable de muertos y de desplazados.

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Ni el M23 ni su brazo político, la Alianza del Río Congo, se han pronunciado hasta ahora sobre este ataque. En su lugar, ha dedicado sus últimos mensajes en redes sociales a denunciar que el Ejército congoleño y sus aliados han continuado sin ningún tipo de obstáculos su campaña de "exterminio" contra los Banyamulenge, los tutsis congoleños cuyos derechos dice defender el Movimiento 23 de Marzo.