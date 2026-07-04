Portugal sigue tratando de controlar gran incendio con ayuda de 120 militares españoles

Lisboa, 4 jul (EFE).- Las autoridades portuguesas siguen tratando de controlar el incendio activo en la localidad de Vouzela, en el centro del país, que ya se ha expandido y tiene varios frentes activos, en los que trabajan más de 1.100 bomberos y 120 militares de la Unidad Militar de Protección Civil de España.

Así lo confirmó en declaraciones a periodistas el ministro del Interior, Luís Neves, después de que el Ejecutivo luso activara ayer, viernes, los mecanismos bilaterales con España y Marruecos, así como el mecanismo de protección civil europeo, para hacer frente a la crítica situación que vive el país por las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales.

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"Esta madrugada llegaron los 120 efectivos de la Unidad Militar de Protección Civil de España", así como un avión español que participará en las labores de extinción, explicó Neves, quien agregó que esta noche podrían llegar otros dos aviones procedentes de Italia.

En este sentido, el Gobierno italiano confirmó hoy el envío de dos aviones anfibios Canadair del Cuerpo Nacional de Bomberos.

El incendio de Vouzela, que comenzó en la madrugada del jueves, ya ha causado dos heridos graves, ambos civiles, y las autoridades sospechan que podría haber sido provocado.

Según la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa, el fuego había calcinado unas 10.000 hectáreas hasta ayer, viernes, por la mañana.

Un total de trece distritos del Portugal continental permanecen este sábado bajo alerta roja por calor extremo, con temperaturas que podrían llegar a los 42ºC en Évora, mientras que gran parte del norte y el sur del país están en riesgo máximo por peligro de incendio, una situación que se alargará, por lo menos, hasta mañana, domingo.

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Las condiciones meteorológicas extremas llevaron al Gobierno luso a declarar la situación de alerta en todo el territorio hasta el lunes. EFE