Nuria Fergó y Claudio Bruno, sus primeras imágenes juntos en el aeropuerto: abrazados y muy enamorados

Después de un año especialmente complicado, marcado por la pérdida de su padre y por su ruptura con Juan Pablo Lauro, con quien llegó a anunciar su boda, Nuria Fergó vuelve a sonreír al amor. Hace apenas unos días salía a la luz que la cantante ha recuperado la ilusión junto al productor italoargentino Claudio Bruno, a quien conoció por motivos profesionales y con el que mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro meses. Una historia que, según ha trascendido, avanza a muy buen ritmo, hasta el punto de que ambos ya conocen a sus respectivas familias y él ya ha compartido tiempo con Martina, la hija de la artista. La propia Nuria no ha ocultado el feliz momento que atraviesa y ha reconocido sentirse "feliz".

Ahora, la pareja protagoniza sus primeras imágenes juntos. Muy enamorados y ajenos a las miradas del resto de pasajeros, Nuria y Claudio fueron captados caminando abrazados y con las manos entrelazadas en el aeropuerto, regalando una romántica estampa que confirma el excelente momento que atraviesa su relación. Durante todo el paseo no faltaron las sonrisas, los gestos de complicidad y las muestras de cariño entre ambos, reflejando la ilusión con la que están viviendo esta nueva etapa sentimental.

PUBLICIDAD

Siempre muy discreta con su vida privada, la exconcursante de Operación Triunfo parece haber encontrado de nuevo la estabilidad sentimental tras meses difíciles. Estas imágenes llegan pocos días después de conocerse públicamente su romance y muestran a una Nuria relajada, sonriente y plenamente volcada en disfrutar de esta nueva oportunidad en el amor junto a Claudio Bruno.