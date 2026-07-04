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Juan Luis Guerra actúa este domingo en la Plaza de España con 'sold out' ante más de 18.000 personas en Icónica

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El cantautor dominicano Juan Luis Guerra actuará este domingo, 5 de julio, en la Plaza de España de Sevilla dentro del ciclo Icónica Santalucía Sevilla Fest, en una cita que colgó el cartel de 'sold out' el pasado jueves, y que reunirá a más de 18.000 personas.

El cantante, que a lo largo de su carrera ha sido reconocido con numerosos galardones internacionales, entre ellos varios premios Grammy y Latin Grammy, ofrecerá en este escenario sevillano un recorrido por sus grandes éxitos, según ha informado la organización en una nota.

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Temas como 'Ojalá que llueva café', 'La bilirrubina' o 'Bachata rosa' forman parte de un repertorio que ha marcado a varias generaciones en todo el mundo y que, en directo, adquiere una especial intensidad.

Tras la actuación de Juan Luis Guerra este sábado, la programación continuará con Marilyn Manson y VOWWS (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Yandel Sinfónico (11 de julio), Mora (12 de julio) y Fatboy Slim, junto a los DJs de Nätural Jordi Slate, DJ Killer, Lady Packa, DJ Man y DJ Rasco (14 de julio).

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El cartel seguirá con Rubén Blades & Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada (15 de julio), Jamiroquai y Carlos Jean (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting y Dea Matrona (18 de julio), esta última fecha ya con entradas agotadas.

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