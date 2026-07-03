VÍDEO: El Ibex 35 pulveriza sus máximos históricos y supera los 19.800 puntos tras subir un 2,2% en la semana

El Ibex 35 ha alcanzado un nuevo récord histórico al finalizar la semana por encima de los 19.800 puntos después de revalorizarse un 2,19% semanal, en un contexto marcado por el memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán para cesar las hostilidades en Oriente Próximo, un factor que ha derivado en el abaratamiento del crudo hasta los 71 dólares.

En concreto, el principal índice bursátil español cerró la sesión de este viernes con una subida del 0,92%, hasta situarse en los 19.852,40 puntos.

Los principales índices mundiales han comenzado el mes de julio en máximos históricos, apenas una semana antes del inicio de la temporada de resultados empresariales correspondientes al primer semestre del ejercicio en Estados Unidos.

"La próxima temporada de resultados será la gran prueba para unas bolsas que cotizan con valoraciones exigentes. El mercado necesitará comprobar que las enormes inversiones en inteligencia artificial siguen traduciéndose en mayores ingresos, beneficios y, sobre todo, márgenes empresariales", apunta el analista de XTB, Manuel Pinto.

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Con la vista puesta en el verano, Pinto espera que la estabilización del conflicto en Oriente Medio reduzca los riesgos para sectores especialmente castigados por el encarecimiento del crudo, como el turismo, y que las 'utilities' ganen atractivo "gracias al crecimiento estructural de la demanda eléctrica derivada de la expansión de los centros de datos y las elevadas temperaturas".

La sesión sigue marcada por la moderación del precio del petróleo, que, pese a registrar un ligero repunte, se mantiene en el entorno de los 71 dólares por barril, y por la ausencia de la referencia de Wall Street, que permanece cerrado por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abordó el jueves con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, los últimos avances sobre las negociaciones en curso para llegar a un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que Washington necesita, al tiempo que ha señalado que las conversaciones con Teherán continúan en la actualidad.

"Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos", ha señalado Trump en una entrevista con la cadena CNBC, donde ha agregado que ambos países siguen "negociando" en el presente, tras el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio en aras de lograr avances en los diálogos.

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En este contexto, el coste del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 71,81 dólares al cierre de las Bolsas europeas, tras subir un 0,01%, en tanto que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 68,53 dólares después de recortar un 0,23%.

"La compensación del suministro por medio de la reducción de las reservas, movimiento que permitió contener relativamente la subida de los precios durante el conflicto, se encuentra en estos momentos en el mercado junto con la oferta de los países del Golfo", expone el director de análisis de LBP AM, Sebastian Paris Horvitz.

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En el ámbito empresarial, Acciona Energía ha informado de que ha completado este viernes la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros.

De su lado, Unicaja ha comunicado que ha tomado la decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente 'obligaciones verdes' por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros correspondiente al importe principal en circulación.

También en el ámbito financiero, CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 28,78% en la novena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones.

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril.

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A nivel europeo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha admitido la posibilidad de abandonar la institución antes del final de su mandato, que expira el 31 de octubre de 2027, si el debate político en Francia requiere de "una voz europea" y siempre que la estabilidad de precios en la zona euro esté garantizada.

De esta manera, los valores más alcistas de la Bolsa española al finalizar la sesión de este viernes han sido ArcelorMittal (+6,05%), Acerinox (+3,23%), Cellnex (+1,95%), Merlin Properties (+1,85%) y Acciona (+1,79%). En el otro extremo, Grifols encabezó los descensos (-1,01%), seguido de Rovi (-0,87%), Repsol (-0,62%), Amadeus (-0,51%) e Indra (-0,50%).

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El resto de los principales parqués europeos han cerrado la semana en positivo: el británico FTSE 100 avanzó un 0,25%, el francés Cac 40 un 0,39%, el alemán Dax un 0,78%, el italiano FTSE MIB un 0,75% y el Euro Stoxx 50 un 0,82% --en máximos históricos tras superar los 6.400 puntos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1441 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,418%, posicionando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- en los 49,01 puntos.

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Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro remontaba un 1,44%, hasta situarse en los 4.184 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 0,95% hasta los 62.188 dólares.

De cara a la próxima semana, el senior investment strategist Global Economics & Strategy de Allianz Global Investors, Stefan Rondorf, recuerda que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "aún no se ha normalizado del todo y conseguir una estabilidad real en Oriente Medio parece algo que todavía está demasiado lejos".

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