Sigue la evaluación del rescate del niño Fabio en Venezuela nueve días tras la catástrofe

Redacción Internacional, 3 jul (EFE).- La incertidumbre por el rescate del niño Fabio, de 9 años, tras nueve días bajo los escombros de su edificio después del doble terremoto de la semana pasada en Venezuela protagonizó la jornada de este viernes, mientras algunos rescatistas abandonan la zona afectada a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

La cifra oficial de fallecidos por la catástrofe se mantiene en 2.595 y la de heridos en 12.400, y se espera que en las próximas horas el Gobierno Venezolano comunique medidas económicas para hacer frente a la situación.

"Siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo", aseguró a EFE Francisco Bastardo, el padre del niño venezolano de 9 años al que se intenta rescatar después de pasar nueve días bajo los escombros de un edificio que colapsó.

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Un grupo de rescatistas de España, Portugal y Venezuela desplegó hoy drones y perros para evaluar el rescate del pequeño bajo la atenta mirada de sus padres y abuela.

Los rescatistas hicieron pruebas térmicas y también evalúan si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído, aunque el equipo no ha logrado hallar pruebas.

Rebeca, la abuela del niño, aseguró a EFE que el pasado domingo, Fabio respondió a llamados con un silbido y que en la mañana de este mismo viernes escucharon ruidos como de golpes.

Unos 70 rescatistas argentinos y 30 médicos venezolanos partieron desde Buenos Aires rumbo a Venezuela en una misión humanitaria liderada por organizaciones de la sociedad civil para reforzar las tareas de rescate y la atención sanitaria.

El contingente despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización Solidaire, y transporta además cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina.

La cantante española Rosalía realizó una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras el doble terremoto, que la Agencia de la ONU anunció a través de sus redes sociales.

La artista colombiana Shakira compartió, por su parte, que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500.000 dólares para ayudar a los niños del país.

Además, el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho ONG especialistas en ayuda humanitaria, recaudó un millón de euros que irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene, según informó en una nota de prensa.

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Italia y España elevan sus víctimas

Los españoles fallecidos a causa de los recientes terremotos en Venezuela son al menos 30, mientras que el número de desaparecidos asciende a 155, según los últimos datos provisionales aportados este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno de Italia eleva a 16 el número de víctimas de origen italiano, confirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Además, el Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional para el próximo domingo en homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio y que ya dejan 84 portugueses muertos.

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Un grupo de rescatistas de España recibió la condecoración Héroes de Venezuela por su "solidario servicio" tras los terremotos, informó el ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil.

Se trata de un "reconocimiento a su valiente, incansable y solidario servicio en la búsqueda y salvamento de vidas, así como en la reunificación de familias y la renovación de la esperanza", dijo el canciller en redes sociales, donde publicó un vídeo del acto.

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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política, según 'The Wall Street Journal'.

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre. EFE

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