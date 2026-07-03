Los Reyes presiden el próximo viernes la entrega de los Reales Despachos en la AGA

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, junto a Su Alteza Real la Infanta Sofía, presidirán el próximo viernes, 10 de julio, el acto oficial de entrega de los Reales Despachos de empleo a los nuevos tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), ubicada en San Javier.

La Familia Real estará acompañada durante la ceremonia militar por la ministra de Defensa, Margarita Robles, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El tradicional acto, que marca el fin del curso académico y el ingreso de los nuevos oficiales en la escala de mando del Ejército del Aire y del Espacio, dará comienzo a las 10.30 horas en la plaza de armas de la institución docente.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ha completado su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio en la AGA durante el curso académico 2025/2026, integrándose como alumna de la 83ª Promoción.

Tras su paso previo por la Academia General Militar de Zaragoza (Tierra) y la Escuela Naval Militar de Marín (Armada), la heredera al trono se incorporó a la base murciana a finales de verano de 2025 para iniciar un plan de estudios específicamente adaptado a su condición de futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Durante su estancia en San Javier, la Princesa de Asturias compaginó las disciplinas teóricas con el adiestramiento práctico y de vuelo, haciendo uso de los simuladores del centro y de las aeronaves de instrucción Pilatus PC-21.

Con este periodo formativo, la futura reina dio continuidad a la trayectoria de su padre, el Rey Felipe VI, quien también completó su instrucción aeronáutica en las mismas instalaciones murcianas durante el curso 1987/1988 como parte de la 41ª Promoción de la AGA.

PUBLICIDAD

El ciclo formativo de la Princesa Leonor en la Región de Murcia ha culminado oficialmente al término de este curso, completando así el diseño de su formación militar conjunta en los tres ejércitos antes de asumir sus próximas funciones institucionales y universitarias.

Su paso por la base ribereña ha coincidido además con el proceso de modernización de la academia militar, que ha adaptado en los últimos años sus planes de estudio y denominación para incorporar las competencias del sector del Espacio.