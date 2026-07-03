España se vuelca con Venezuela: más de 11 millones de dólares recaudados y envío de ayuda

Madrid, 3 jul (EFE).- Empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros (unos 11,4 millones de dólares al cambio actual), se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Desde que el pasado 24 de junio el doble seísmo golpeara Venezuela, multitud de entidades e instituciones han colaborado para paliar los efectos de la catástrofe.

Entre los organismo públicos destaca la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo que ha movilizado un millón de euros (1,1 millones de dólares) de ayuda de emergencia para Venezuela a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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También el Gobierno de la región de Valencia (este de España) ha activado un paquete extraordinario por valor de 500.000 euros (unos 571.000 dólares) para bienes y alimentación básica, agua, material sanitario y atención a la infancia.

Entre las entidades privadas que más han colaborado económicamente se encuentran el banco BBVA, con una donación de cinco millones de euros (5,7 millones de dólares) para apoyar a la población a través de iniciativas con Cruz Roja, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades locales presentes en el territorio.

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Por su parte, la multinacional de moda Inditex, a la que pertenece Zara, ha colaborado con tres millones de euros (unos 3,4 millones de dólares) donados a Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española.

También el banco Santander ha anunciado una donación, por una cuantía aún por concretar, a Cruz Roja y a Acción contra el Hambre para respaldar la ayuda humanitaria, además de habilitar canales para facilitar aportaciones individuales a las dos organizaciones.

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El Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos y ha apoyado la misma con la donación de un millón de euros (1,1 millones de dólares), lo que suma por el momento algo más de dos millones (cerca de 2,3 millones de dólares), y su presidente, Florentino Pérez, colaborará con una donación de un millón de euros más, ha informado el club en un comunicado.

Las compañías Telefónica y Caixa han creado canales para donar en colaboración con ONG y, además, la empresa de telefonía ha habilitado llamadas gratuitas a través de Movistar y O2 para que la población venezolana pueda mantenerse comunicada.

La petrolera Repsol ha fletado tres aviones con ayuda humanitaria: uno de ellos despegó desde Madrid con 63 efectivos y 9 perros de rescate a bordo, junto a un equipo de la AECID, dedicada a la evaluación y la identificación sobre el terreno de las necesidades sanitarias urgentes.

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Son también muchas las organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones que han colaborado para enviar ayuda a Venezuela.

Empezando por el Comité de Emergencias Español, una unión de ONG que canaliza la solidaridad de ciudadanos y empresas en los desastres humanitarios, que ha recaudado 762.886 euros para los damnificados (unos 872.000 dólares)

La plataforma SOS VZLA BCN, integrada por quince asociaciones venezolanas en la región de Cataluña (noreste de España), ha enviado más de 12.000 euros (cerca de 14.000 dólares) a Venezuela para atender las necesidades más urgentes de las zonas afectadas.

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Según ha informado la plataforma en un comunicado, un primer destinatario es la organización médica 'Ven Da Tu Mano', que adquirirá "de forma inmediata" medicamentos, material sanitario e insumos prioritarios.

La comunidad venezolana en Mallorca (Islas Baleares), liderada por el vicario Albert Marchan, habilitará este viernes un punto de recogida de ayuda humanitaria para enviar material de primera necesidad.

Por su parte, el presidente del Gobierno de las islas Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado a la población a colaborar con Venezuela a través de entidades como Cáritas o Cruz Roja, ya que "es prácticamente imposible, tal y como están las infraestructuras de Venezuela y cerrado el espacio aéreo, poder mandar de aquí alimento".

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Incluso el parque temático Puy du Fou destinará a Cruz Roja parte de la recaudación obtenida por la venta de entradas de su espectáculo nocturno de alrededor de 6.000 asistentes del domingo 12 de julio, con el objetivo de apoyar las labores de asistencia a las víctimas del terremoto de Venezuela.