El príncipe Guillermo habla de fútbol y de paternidad en el pódcast de Travis Kelce

Redacción Internacional, 3 jul (EFE).- El príncipe Guillermo ha participado en el episodio emitido este viernes del pódcast New Heights, del jugador de fútbol americano Travis Kelce, que hoy celebra su boda con Taylor Swift con una gran fiesta en Nueva York.

Un pódcast que el jugador tiene junto a su hermano Jason, que fue el encargado de presentar, como si de una estrella del fútbol se tratara, al heredero al trono británico.

"Nuestro invitado de hoy es el príncipe de Londres (Inglaterra), de 1,90 metros de estatura. Presidente de la Federación de Fútbol de Inglaterra, vicepatrón real de la Unión de Rugby de Gales, duque de Cambridge, duque de Cornualles, señor de las Islas, príncipe y gran senescal de Escocia, conde de Chester y príncipe de Gales", dijo a gritos, mientras su hermano aplaudía.

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"Vaya presentación, chicos. Increíble", señaló Guillermo mientras contenía la risa.

El príncipe participó por vídeo en este episodio, en el que se habló de paternidad y de fútbol.

Preguntado por la victoria de Inglaterra frente a Croacia en el Mundial de Fútbol, Guillermo, tras corregir a Jason, que hablaba de 'soccer' (la denominación que se usa en Estados Unidos) y no de fútbol, afirmó que lleva años viendo los partidos de los mundiales y siguiendo a la selección inglesa.

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"Puedo que no hayáis oído hablar de Wayne Rooney, pero cuando estaba creciendo, verle jugar era realmente emocionante. Siempre tenía la sensación de que teníamos una buena oportunidad, pero pasaba cada Mundial y los resultados no eran muy buenos, así que cada vez perdía un poco de esperanza".

Así que ahora se lo toma con calma, aunque reconoció que tiene bastante confianza en el equipo que ha formado el seleccionador Thomas Tuchel, que juega con más libertad y más fluidez, menos centrado en la defensa, que era la clave de su antecesor, Gareth Southgate.

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Y sobre su trabajo en la Federación de Fútbol de Inglaterra, recordó que su país está loco por este deporte y que trata de apoyar las iniciativas de este organismo, como intentar acoger un Mundial o una Eurocopa. Pero también ayuda a actualizar la legislación para que se adapte al mundo actual.

Sobre la paternidad, el príncipe, que es padre de tres hijos -los príncipes Jorge y Luis y la princesa Carlota- con su esposa, Catalina, princesa de Gales, mostró su asombro por el hecho de que Jason tenga cuatro chicas. "¡Felicidades! ¡Tener cuatro hijas! No sé cómo lo haces", exclamó.

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Travis y Jason Kelce conocieron a la familia del príncipe Guillermo en el estado de Wembley en junio de 2024, tras un concierto de Taylor Swift.

Aquel día, Travis Kelce subió al escenario y bailó con el resto de bailarines de la cantante.

"¿Cuál es el momento más emblemático en el estadio de Wembley: cuando Travis anotó un touchdown en 2015 contra los Lions o cuando Travis fue bailarín de la única e inigualable Taylor Swift?", preguntó Jason al príncipe, que se decantó, entre risas, por el baile.

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Es un momento del que Travis aseguró sentirse muy orgulloso, aunque también apuntó que fue genial conocer al príncipe y a sus hijos Jorge y Carlota.

Los hermanos recordaron el pódcast en el que participó Taylor Swift, en agosto de 2025, en el que bromeó con que Jason no sabía qué hacer con su cerveza cuando le presentaron a la familia real británica.

"No era una broma. Era real... Claro que hay que ser respetuoso y conocer los protocolos. Fue genial. Y tú estuviste fantástico y los niños también", agregó Jason, exjugador de la NFL estadounidense. EFE