El brent supera los 72 dólares pendiente de negociaciones EEUU-Irán y decisión de la OPEP+

Londres, 3 jul (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este viernes un 0,45 %, hasta situarse ligeramente por encima de los 72 dólares, mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de la reunión del domingo de la OPEP+.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, marcó 72,12 dólares al término de la jornada en el mercado de futuros de Londres, lo que implica un aumento de 0,32 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando se situó en 71,80 dólares.

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El brent cerró la semana al alza, mientras los inversores equilibraron los "avances" en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán tras las conversaciones técnicas indirectas mantenidas en Catar con las expectativas de que la alianza de países exportadores de petróleo OPEP+ apruebe un nuevo aumento de la producción en agosto.

De confirmarse esta decisión, en el marco de la reapertura gradual del tráfico en el estrecho de Ormuz y la relajación de las tensiones en Oriente Medio, podría implicar un aumento de la oferta de crudo y presionar a la baja los precios.

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Linh Tran, analista de mercado de XS.com, comentó hoy en un análisis remitido a EFE que un aumento de producción de la OPEP+ genera "preocupación" entre los inversores, ante la posibilidad de que el mercado petrolero "pase de una escasez temporal a una situación más equilibrada o incluso a un exceso de oferta localizado si la demanda no mejora en consecuencia". EFE