Dia inaugura un nuevo centro logístico en León, el segundo más grande del país, tras invertir 60 millones

Dia ha inaugurado su nuevo centro logístico en Villadangos del Páramo (León), el segundo de la compañía más grande del país, tras invertir cerca de 60 millones de euros y crear 235 empleos.

El nuevo almacén, que moverá 3 millones de cajas al mes, dará servicio a más 200 tiendas de Castilla y León y el norte de España. Cuenta con una superficie de 64.000 metros cuadrados construidos y ya ha iniciado su actividad, aunque está previsto que opere a pleno rendimiento durante el presente mes de julio.

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El centro logístico de la cadena de supermercados cuenta con 127 muelles, 61 de entrada y 66 de salida, y una capacidad para más de 25.000 palets, que albergará alrededor de 5.000 referencias distintas, desde productos de gran consumo como lácteos, conservas, bebidas, pastas, legumbres, productos de limpieza e higiene personal hasta frutas, verduras, huevos, congelados o carnes frescas.

A lo largo de 2026 se espera mover un promedio de tres millones de cajas al mes, unas 120.000 cajas al día (3.000 palets al día), con un flujo de cerca de 200 camiones diarios en la plataforma (90 de proveedor y 90 de envíos a tienda).

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La tecnología implementada en la instalación cuenta con las últimas innovaciones en la preparación de pedidos, que permiten aumentar la productividad y la calidad de servicio a la red de tiendas. Mediante una tecnología dual que combina técnicas 'put-to-light' y 'voice-picking', los trabajadores reciben información por sistemas de voz sobre qué producto y cantidad deben recoger y, por sistemas de luz, a qué tienda irá ese bulto y en qué semipalet debe ubicarlo.

Por otra parte, el centro logístico cuenta con un área de 24.000 metros cuadrados de cámaras de temperatura controlada que oscilan entre los 21 grados bajo cero y los 12 grados, según las necesidades de los productos, distribuidas en zonas de fruta, refrigerado y congelado que aseguran la máxima frescura y conservación de los productos.

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MODELO 'RESIDUO ZERO'

El nuevo centro logístico ha sido construido según los requisitos sostenibles del sello Breeam Excellent y contará con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de manutención de iones de litio, sistema de ventiladores para confort térmico, zona dedicada a la gestión de residuos y preinstalación para cargadores eléctricos de camiones. Así, este almacén operará bajo el modelo 'Residuo Zero' de Saica Natur, cuyo sello avala que más del 95 por ciento de los residuos generados son reutilizados, reciclados o valorizados.

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El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el CEO de Dia España, Ricardo Álvarez; el director regional de Dia en Castilla y León, Carlos Aznar; el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera García; el consejero de Industria; Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el alcalde de León, José Antonio Diez y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, entre otros.

El CEO de Dia ha destacado durante el acto inaugural que la apertura de este nuevo centro logístico es un reflejo del momento de crecimiento y expansión de la compañía. "Con este nuevo almacén queremos optimizar nuestra logística para dar soporte a nuestra red de tiendas en Castilla y León y norte de España; generar empleo y dinamizar la economía local, así como adaptarnos a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes", ha señalado.

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0,8% DEL PIB Y DEL EMPLEO

Por su parte, Carlos Aznar ha indicado que este centro logístico refuerza la apuesta de Dia por Castilla y León, un territorio "clave" para la compañía en el que se generan cerca de 2.000 puestos de trabajo. Al respecto, ha precisado que la actividad en la Comunidad actualmente representa el 0,8% tanto del PIB como del empleo. "Sin duda, este nuevo almacén es un ejemplo visible de nuestra ambición de fortalecer nuestra propuesta y responder con agilidad a las nuevas demandas y hábitos de consumo de los castellanos y leoneses", ha concluido.

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Finalmente, Fernández Mañueco ha agradecido la contribución de Dia y de todas las empresas y emprendedores que apuestan por Castilla y León, así como la labor que realizan sus trabajadores. Del mismo modo, ha señalado que ese esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada permiten que la comunidad sea una "tierra de oportunidades" para invertir, trabajar y vivir.

Dia cuenta actualmente con más de 118 franquicias en Castilla y León, que generan más de 600 puestos de trabajo y se apoya en más de 100 proveedores locales. Gracias a esta colaboración con los proveedores locales, la compañía contribuye a generar un impacto total en el empleo de más de 5.000 personas (empleo directo, indirecto e inducido) y más de 312 millones de euros para la cadena de valor en la región.

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