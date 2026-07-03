Christine Lagarde acudirá al Ecofin de la próxima semana en Bruselas

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tomará parte en la reunión que el próximo 10 de julio celebrará en Bruselas el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), según ha confirmado el instituto emisor de la eurozona.

La presidenta del BCE no suele asistir habitualmente al cónclave de ministros de Economía y Hacienda de los Veintisiete, donde el BCE está representado normalmente en la figura de su vicepresidente, en este caso el croata Boris Vujcic, que ya acudió en junio a la reunión.

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Sin embargo, según la agenda semanal de actividades para los representantes del BCE, el vicepresidente de la entidad tiene previsto participar el mismo día de la reunión del Ecofin en un acto en Atenas.

De este modo, la agenda para Christine Lagarde indica que la presidenta del BCE acudirá el próximo jueves a la capital belga a la reunión del Eurogrupo, como suele ser habitual, y un día después de reunirse con los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro lo hará con los del conjunto de la UE.

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Este inusual doblete en la agenda de compromisos de Lagarde se conoce después de que la presidenta del BCE haya dejado abierta la puerta a su salida de la institución antes de que finalice su mandato, que expira el 31 de octubre de 2027.

"Es posible", ha reconocido Lagarde en una entrevista con el periódico galo 'Les Échos' al ser cuestionada sobre la posibilidad de una salida prematura del BCE para participar en el debate político en Francia de 2027.

La banquera central de la zona euro ha defendido que "el capitán del BCE debe permanecer a bordo" para garantizar la estabilidad de precios en un momento en que la región vuelve a atravesar un periodo turbulento.

Sin embargo, en un escenario en que la situación se haya calmado, Lagarde ha abierto la puerta a su salida anticipada del BCE, señalando la importancia de que se escuche una voz europea en el debate presidencial francés del próximo año.

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"Si este debate revelara una visión más limitada del lugar de Francia en Europa, creo que sería necesario explicar por qué ese sería un camino doloroso para nuestro país y para nuestros conciudadanos", ha afirmado.