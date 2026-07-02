Agencias

Vietnam y Filipinas ascienden a la categoría de ingresos medios-altos del Banco Mundial

Guardar
Google icon

Bangkok, 2 jul (EFE).- Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, y Filipinas, entre los países más jóvenes del sudeste del continente, ha ascendido a la categoría de naciones de ingresos medios-altos del Banco Mundial (BM) tras varios años de sólida expansión económica.

Así lo indica el último informe sobre clasificación por ingresos del BM, publicado el miércoles y basado en el nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita, un indicador que "no mide directamente el nivel de desarrollo de un país", según el propio organismo, y que sirve para clasificar a las economías en cuatro grupos: ingresos bajos, medios-bajos, medios-altos y altos.

PUBLICIDAD

La institución financiera atribuye el ascenso de Vietnam a su rol de "potencia exportadora", tras registrar un aumento superior al 15 % de sus ventas al exterior tanto en 2024 como en 2025 y un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 7 % y el 8 %, respectivamente.

El país tiene como meta obtener un 10 % de crecimiento de su PIB el próximo quinquenio.

En el caso de Filipinas, la entidad considera que logró ascender de categoría debido a "una expansión generalizada", con "avances en todos los sectores principales, no un auge en un solo sector, sino una transformación de toda la economía".

"El PIB (filipino) creció a un promedio del 5,8 % anual durante cinco años", señala el organismo multilateral.

"Esta actualización es importante porque las clasificaciones informan sobre qué países pueden acceder a préstamos en condiciones favorables y a la asistencia para el desarrollo", apunta el documento publicado.

En este sentido, el secretario filipino de Economía, Arsenio Balisacan, afirmó que "es posible que parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo en condiciones favorables disminuya con el tiempo" en el archipiélago.

De las cinco principales economías del Sudeste Asiático, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Malasia, se sitúan en la categoría de ingresos medios-altos, mientras Singapur lo hace en la de ingresos altos. EFE

Últimas Noticias

El Ibex 35 abre plano pero mantiene los 19.400 puntos, con el crudo bajando a cerca de 70 dólares

El Ibex 35 abre plano pero mantiene los 19.400 puntos, con el crudo bajando a cerca de 70 dólares

Ursula von der Leyen llega a Armenia

Infobae

Un grupo de 120 investigadores participará desde este jueves en una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca

Un grupo de 120 investigadores participará desde este jueves en una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca

Al menos 6 muertos y una desaparecida al volcar un barco turístico en un lago en Pakistán

Infobae

Zelenski reitera su llamamiento a reforzar la defensa antiaérea tras el último ataque de Rusia contra Kiev

Zelenski reitera su llamamiento a reforzar la defensa antiaérea tras el último ataque de Rusia contra Kiev