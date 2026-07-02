Vietnam y Filipinas ascienden a la categoría de ingresos medios-altos del Banco Mundial

Bangkok, 2 jul (EFE).- Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, y Filipinas, entre los países más jóvenes del sudeste del continente, ha ascendido a la categoría de naciones de ingresos medios-altos del Banco Mundial (BM) tras varios años de sólida expansión económica.

Así lo indica el último informe sobre clasificación por ingresos del BM, publicado el miércoles y basado en el nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita, un indicador que "no mide directamente el nivel de desarrollo de un país", según el propio organismo, y que sirve para clasificar a las economías en cuatro grupos: ingresos bajos, medios-bajos, medios-altos y altos.

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La institución financiera atribuye el ascenso de Vietnam a su rol de "potencia exportadora", tras registrar un aumento superior al 15 % de sus ventas al exterior tanto en 2024 como en 2025 y un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 7 % y el 8 %, respectivamente.

El país tiene como meta obtener un 10 % de crecimiento de su PIB el próximo quinquenio.

En el caso de Filipinas, la entidad considera que logró ascender de categoría debido a "una expansión generalizada", con "avances en todos los sectores principales, no un auge en un solo sector, sino una transformación de toda la economía".

"El PIB (filipino) creció a un promedio del 5,8 % anual durante cinco años", señala el organismo multilateral.

"Esta actualización es importante porque las clasificaciones informan sobre qué países pueden acceder a préstamos en condiciones favorables y a la asistencia para el desarrollo", apunta el documento publicado.

En este sentido, el secretario filipino de Economía, Arsenio Balisacan, afirmó que "es posible que parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo en condiciones favorables disminuya con el tiempo" en el archipiélago.

De las cinco principales economías del Sudeste Asiático, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Malasia, se sitúan en la categoría de ingresos medios-altos, mientras Singapur lo hace en la de ingresos altos. EFE