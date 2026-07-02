La presencia de plomo obliga a extender las obras de la ópera Garnier de París hasta 2032

París, 2 jul (EFE).- La presencia de plomo en el histórico edificio de la ópera de París, el Palais de Garnier, ha obligado a la institución a revisar al alza la duración de las obras, de 2027 hasta el 2032, frente a los dos años previstos en el plan inicial.

"Las investigaciones realizadas desde el anuncio del proyecto en septiembre de 2025 han llevado a modificar el programa de obras en el Palais Garnier para integrar una fase más importante de eliminación de plomo en la zona del escenario", señaló Ópera Nacional de París, en un comunicado.

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"Esta evolución -agregó la institución-, definida en coordinación con los organismos de prevención y control, así como con el Estado, contribuirá a mejorar de forma duradera las condiciones de trabajo y el funcionamiento del teatro, adaptando también el calendario de las obras".

El plomo es un metal pesado altamente contaminante que se acumula en el organismo y que históricamente se ha utilizado en muchos edificios antiguos. Al remover estructuras con este metal, el mismo puede dispersarse en forma de polvo fino e inhalarse o ingerirse fácilmente.

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La Ópera Garnier, cuyo edificio principal data de 1875, "podría quedar temporalmente indisponible durante dos años, sujeto a estudios complementarios", indicó la Ópera Nacional, sin dar más precisiones, "debido a las molestias derivadas de la retirada del plomo (ruido, vibraciones, logística y condiciones de intervención)".

Mientras el Palacio Garnier permanezca cerrado, el otro gran escenario de la Ópera, un teatro más moderno situado la plaza de la Bastilla, permanecerá plenamente activo y acogerá la programación lírica y coreográfica de Garnier.

Esta se complementará con una programación externa en instituciones asociadas, que se dará a conocer en marzo de 2027.

"Las auditorías técnicas de los últimos meses nos han llevado a ir más allá de lo previsto en la eliminación del plomo en la caja de escenario del Palais Garnier. Aunque esta decisión modifica el calendario, es indispensable para (...) mejorar las condiciones de nuestros equipos y garantizar el buen funcionamiento del teatro", dijo Alexander Neef, director general de la Ópera Nacional de París.

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Además de Garnier, la Ópera de Bastilla también deberá someterse a importantes reformas que obligarán a su cierre, un proyecto que se mantiene en marcha con un "calendario adaptado", según el comunicado.

Los trabajos de los espacios públicos está previsto que empiecen durante la temporada 2028-2029 y los del escenario no comenzarán hasta 2033. EFE