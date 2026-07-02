Fráncfort bate récord tras las reformas en Alemania y las cifras de empleo de EE.UU.

Fráncfort (Alemania), 2 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort batió este jueves un récord histórico intradía, por primera vez desde enero, tras las cifras de empleo de EE.UU. y las reformas del Gobierno alemán para reactivar la economía y aumentar la competitividad.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subía un 2,1 %, hasta 25.556,34 puntos, aproximadamente dos horas antes del cierre de la negociación.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en EE.UU. en junio en 57.000, la mitad de lo que se preveía, pero la tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,2 %, cifras que dificultan a la Reserva Federal (Fed) subir los tipos de interés.

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Alemania aprobó una serie de reformas con las que quiere reducir la burocracia, impuestos a las rentas bajas y medias y reformar el mercado laboral.

Un 70 % del gasto social de Alemania va a pensiones y sanidad, según un estudio del Instituto para la Investigación Económica (Ifo).

Las reformas pueden beneficiar a las inmobiliarias porque el Gobierno alemán quiere prohibir la expropiación estatal de pisos de alquiler.

El grupo químico y farmacéutico Bayer se disparó un 7,1 %, hasta 52,46 euros, tras agrupar el negocio del glifosato en EE.UU. en una empresa independiente.

La inmobiliaria Vonovia subía un 5,9 %, hasta 22,60 euros, y Deutsche Bank ganaba un 6,6 %, hasta 31,72 euros.

Tan sólo tres valores caían: la constructora Hochtief, controlada por ACS (-1,8 %), el fabricante de software para empresas SAP (-1 %) y el portal inmobiliario Scout24 (-0,3 %). EFE