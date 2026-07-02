Sener toma la delantera en un contrato de Adif para actualizar las tarifas que cobra a Renfe, Iryo y Ouigo

Una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sener Mobility e Inframove ha conseguido la mejor puntuación técnica en un contrato de Adif valorado en 1,6 millones de euros que permitirá actualizar los cánones que cobra a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) por el uso de las vías.

Según las actas del concurso público consultadas por Europa Press, esta UTE ya concentra el total de 49 puntos de los que se compone la parte técnica del contrato, a falta de conocerse la puntuación económica, que pesa el otro 51%.

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Sus competidores, las consultoras FTI Consulting y Steer, han cosechado 39 y 38 puntos, respectivamente, una vez ponderados los resultados a la máxima puntuación otorgada a Sener-Inframove.

El administrador de la infraestructura ferroviaria sacó a licitación este contrato para buscar una consultora que le asista en la preparación de este sistema de tarifas, concretamente los recargos que puede añadir a las tarifas base para financiar su actividad.

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De esta forma, Adif se arma para realizar un cambio en la estructura actual de las tarifas de los recargos, sobre todo teniendo en cuenta las previsibles quejas de los operadores, principalmente de Iryo y Ouigo, que piden continuamente una bajada de las tarifas.

En este sentido, la empresa pública señala en los pliegos que cualquier cambio que se haga tendrá en cuenta cuatro aspectos fundamentales, entre ellos los informes realizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el que regula los cánones que Adif propone.

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Además, tendrá en cuenta que el recargo sea asumible por el mercado, salvaguardar la propia sostenibilidad de la empresa y las comunicaciones trasladadas también por la Comisión Europea.

El estudio encargado, que se tendrá que presentar en un plazo no superior a los 8 meses desde la adjudicación, actualizará la estructura de las tarifas de los recargos para el horario de servicio 2028/2029, aunque también incluirá un seguimiento del mercado para los siguientes tres ejercicios.

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Entre los costes que Adif puede recuperar mediante los recargos al canon básico se encuentran los gastos financieros, los costes de reposición correspondientes a la plataforma, túneles, puentes, vía, edificios y medios utilizados para el mantenimiento y conservación, así como todos los costes necesarios para un desarrollo razonable de estas infraestructuras, siempre que el mercado pueda aceptarlo y con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad económica de la empresa.