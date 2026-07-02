Lula repudia la propuesta de Flávio Bolsonaro de negociar acuerdos al margen del Mercosur

São Paulo, 2 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió este jueves la propuesta de su rival en las elecciones del próximo octubre, Flávio Bolsonaro, de negociar acuerdos comerciales al margen del Mercosur.

Lula, que reaccionó por medio de un mensaje en X, afirmó que "defender el fin del Mercosur" supone un "ataque a los intereses del pueblo brasileño".

El mensaje de Lula es una respuesta a un documento enviado por Flávio Bolsonaro a la Oficina del representante comercial de EE.UU. en el que se presentan argumentos en contra de la imposición de nuevos aranceles por parte del país norteamericano sobre las importaciones brasileñas.

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En ese documento, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro defendió que Brasil "se libere" de las "amarras" del Mercosur y negocie por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países como EE.UU.

Debido a esta misiva, Lula arremetió duramente contra la familia Bolsonaro, a los que tildó de "traidores de la patria" y de ser serviles al Gobierno de Donald Trump.

"Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su entreguismo, quiera someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos, como queda claro en el documento enviado hoy por uno de sus miembros al Gobierno estadounidense", afirmó Lula.

Entre sus argumentos, el mandatario brasileño resalta que "lo más absurdo" es que Bolsonaro trabaje ahora para intentar revertir unos aranceles que impulsó y "defendió públicamente".

La oficina del representante comercial de EE.UU. propuso la imposición de aranceles contra Brasil al alegar prácticas comerciales desleales del país suramericano.

El ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil informó que este jueves sostuvo una reunión con representantes del Gobierno de Estados Unidos para negociar dichos aranceles.

En la reunión de hoy, se abordaron los seis puntos en los que Estados Unidos considera se ve perjudicado por Brasil: comercio digital, aranceles preferenciales a terceros países, lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.

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Según un comunicado de la cartera, se está preparando una nueva reunión de alto nivel antes del 15 de julio, que es la fecha límite establecida por la oficina del representante de Comercio de Estados Unidos para oficializar los gravámenes.