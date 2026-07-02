FADSP rechaza el acuerdo de confidencialidad de precios de fármacos financiados aprobado en el Congreso de los Diputados

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha rechazado el acuerdo aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados para garantizar la confidencialidad de los acuerdos de los precios de los medicamentos financiados públicamente.

En concreto, este entendimiento entre Partido Popular (PP), PSOE y Sumar está recogido en una enmienda transaccional incorporada a la Proposición de Ley del Programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinada a reforzar esta prestación y garantizar su aplicación homogénea en todo el país, que vio luz verde en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja el pasado 25 de junio.

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A juicio de la FADSP, lo que se ha autorizado es el "secreto del precio de los medicamentos". Ante ello, ha subrayado que es necesario "avanzar en una investigación pública que permita recuperar el I+D+i del sistema público, incrementando el número de innovaciones terapéuticas patentadas" en el SNS. Ello "permitirá conocer el valor real y el precio justo de los medicamentos", ha explicado.

ASEGURA QUE LAS MULTINACIONALES BLINDAN SU CONTROL EN ESTE ÁMBITO

No obstante, "la decisión del Ministerio de Sanidad de blindar por ley el secreto del precio de los nuevos fármacos, creemos que va exactamente en sentido contrario", ha continuado, para añadir que esto facilita "que las multinacionales blinden su control no solo sobre los precios, sino sobre la investigación presente y futura" en el sistema sanitario.

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Según ha declarado al respecto, "la transparencia es clave en la política farmacéutica, tanto en la investigación y desarrollo como en la comercialización y en los precios de los medicamentos, especialmente de los nuevos fármacos innovadores y terapias CAR-T que pueden sobrepasar el millón de euros".

En este sentido, ha recordado que "la mayor parte de la investigación clínica que la industria farmacéutica realiza en España se lleva a cabo total o parcialmente en los institutos públicos de investigación y en el SNS". "Los pacientes asumen los efectos adversos derivados de los ensayos clínicos de los nuevos fármacos, así que solo la transparencia puede minimizar los riesgos inherentes a este tipo de estudios, donde el propio laboratorio que comercializa el fármaco cogestiona el estudio de dicho fármaco", ha finalizado.

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